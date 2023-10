Caso scommesse, Fagioli potrà giocare l'ultima di campionato: il motivo

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Dopo l'ufficialità della squalifica che ha colpito Nicolò Fagioli per il suo coinvolgimento nel caso scommesse, la domanda è rivolta al suo ritorno in campo. Squalifica di 12 mesi, di cui sette sul campo e cinque mesi di prescrizioni alternative. Tutto parte da oggi, 19 ottobre, e che quindi la sanzione terminerà il 19 di maggio, giorno in cui si giocherà Bologna-Juve.

Come riporta Tuttomercatoweb.com, resta da capire se potrà quindi essere schierato in campo per quella gara, mentre non c'è alcun dubbio che potrà essere all'Allianz Stadium all'ultima di campionato contro il Monza. Non solo, perché Fagioli potrebbe essere anche convocato per l'Europeo di Germania 2024, qualora l'Italia si qualificasse.

Perché, appunto, la scadenza è il 19 maggio e dal 27 probabilmente ci sarà il ritiro a Coverciano per preparare la kermesse. È evidente che sarà molto difficile per Fagioli essere convocato, ma in via del tutto ipotetica rientrerebbe quindi nei disponibili.