Caso scommesse, il Milan risponde al Newcastle: "Tonali? Ne siamo venuti a conoscenza..."

In Inghilterra sono aperte le indagini federali su Sandro Tonali, per accertare eventuali infrazioni sul suolo di Oltremanica del centrocampista passato in estate dal Milan al Newcastle e squalificato per aver scommesso sul calcio in Italia. In giornata hanno fatto discutere le dichiarazioni del direttore sportivo dei Magpies, che ha detto di non sapere se la società rossonera fosse a conoscenza della cosa già prima. Tramite il Daily Mail, arriva anche una risposta "ufficiosa" del Milan: "Siamo venuti a conoscenza del problema di Tonali attraverso i racconti dei media e quello che sappiamo è solo quello che abbiamo letto. Non sappiamo nient'altro".