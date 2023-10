Caso scommesse, l'ag. di Dragusin: "Ha preso male questa storia, era all'oscuro di tutto"

TUTTOmercatoWEB.com

Nicolò Fagioli si è autodenunciato nel caso che riguarda le scommesse illegali e in procura, tra le altre cose, ha raccontato di aver chiesto dei soldi a Gatti e anche a Dragusin che gli avrebbe prestato 40.000 euro per l'acquisto di un orologio. A tal proposito l'agente del giocatore del Genoa ha commentato la vicenda ai microfoni di Sportitalia: "Radu non è colpevole di nulla. Al negozio in cui prese l'orologio, Fagioli chiese anche la fattura. Radu non sapeva a cosa servisse realmente l'orologio ed è successo solo una volta che gli chiedesse un prestito. Era all'oscuro di tutto e gli dispiace tanto per i problemi che ha Fagioli, ma lui non c'entra niente".

"Circa anno fa mi disse: 'Fagioli mi ha chiesto soldi per comprare un orologio'. E io: 'Beh, va bene: aiutalo se vuoi, ma te li darà indietro?'. E lui: 'Sì certo, lo conosco da tanto tempo'. Me ne ero anche dimenticato. La mamma di Radu era nervosa dopo che sono uscite queste notizie, perché suo figlio è un ragazzo cresciuto in un certo modo da una famiglia di sportivi. E' uno molto serio, ha preso male questa storia. Succede nella vita, gli ho detto di stare tranquillo".

Anche la mamma di Dragusin ha commentato la notizia: "Radu gli ha solo prestato dei soldi. Onestamente, sono così indignata che non riesco a trovare le parole. Non si può gettare fango su un ragazzo di 21 anni, che è il calciatore rumeno più rappresentativo a livello internazionale. Ha faticato tanto per arrivare dove è adesso, non ha mai scommesso in vita sua".