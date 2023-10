Caso scommesse | Tonali, l'accordo con la Procura: ecco quanti mesi starà fuori

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Sandro Tonali al centro della bufera scommessa. Dopo il verdetto e la squalifica di Fagioli, adesso tocca all'ex centrocampista del Milan attualmente in forze al Newcastle. Quattro anni lontano dai campi, è la pena che rischia il calciatore classe 2000, accusato di aver puntato anche sulla sua ex squadra. Le norme in vigore, però, garantiranno al ragazzo uno sconto di pena.

Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, dai 4 anni di stop (per l’articolo 24 sono "almeno tre", ma il caso è grave) si scenderà a 2 perché il patteggiamento arriverà prima del deferimento; questi 2 anni saranno poi ridotti a 1 e mezzo grazie alla collaborazione del ragazzo. Saranno dunque 18 i mesi di squalifica per Tonali.

Il centrocampista però non trascorrerà tutto questo tempo lontano dai terreni verdi di gioco. Così come è stato scelto per Fagioli una parte della squalifica sarà rieducativa, fatta di incontri coi giovani e di terapia con alcuni specialisti. Il procuratore della FIGC, Chiné, e gli avvocati Feno e Scaccabarozzi, proveranno già in mattinata a chiudere l’accordo in un incontro a Roma.