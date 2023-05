Caso Serra, Mourinho commenta: "Non mi dice niente. Se..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il polverone mediatico legato al battibecco tra il quarto uomo Serra e Mourinho in Cremonese - Roma, ieri è arrivata la decisione del Tribunale Nazionale Federale. Il deferimento del fischietto è stato ritenuto improcedibile. Immediata è stata la reazione del tecnico giallorosso che, interpellato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Bayer Leverkusen, ha detto: "Il futuro di Serra non mi dice nulla. Se smette di essere arbitro o diventa un arbitro top e arriva ad arbitrare partite come quella di oggi per me è indifferente. La situazione con Serra è finita lì. Tutto quello che arriva non è un problema".