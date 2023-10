Caso VAR in Inghilterra | Southgate: "Sempre stato contrario. E non sono convinto..."

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Il ct dell’Inghilterra Gareth Southgate è intervenuto sul caso scatenato dall’errore del VAR in occasione della sfida fra Tottenham e Liverpool scagliandosi contro la tecnologia spiegando che non ha risolto, come ci si aspettava, il problema degli errori arbitrali e delle lamentele a riguardo. “Non ero d’accordo fin dall’inizio e non mi piace. Dovremmo semplicemente accettare le decisioni degli arbitri. Quanto ero un bambino ho sempre pensato che la decisione dell’arbitro fosse definitiva, sia che fossi d’accordo sia che fossi in disaccordo. Ma è improbabile che si possa tornare a un mondo in cui non c’è la tecnologia come parte del processo decisionale anche se un tempo tutti andavano al pub e si lamentavano dell’arbitro e continuano a farlo nonostante le innovazioni. - continua Southgate – Quindi non sono sicuro di cosa abbiamo risolto con l’introduzione del VAR. So però che se non ci fosse la gente tornerebbe a dire magari questo poteva essere risolto, ma quando sono negli stadi la mia sensazione è che nessuno voglia necessariamente 14 minuti di recupero per una decisione da parte di qualcosa visto come esterno al campo”.

