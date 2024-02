'Caso Zarate', avv. Gentile: "Vicenda già conclusa. L'accordo prevedeva..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Per mezzo di una nota ufficiale la Lazio, sul proprio sito di riferimento, ha smentito le indiscrezioni in merito al 'Caso Zarate' che parlavano di un sentenza della Corte di Cassazione che avrebbe costretto la società biancoceleste a versare nelle casse della Pluriel Limited l'ingente somma di 1,6 milioni di euro per il mancato pagamento per l’opera di mediazione svolta nel portare il talento argentino nella Capitale. Ad approfondire la tematica ci ha pensa l'avvocato Gian Michele Gentile ai microfoni di Lazio Family:

"Repubblica ha sbagliato. La vicenda in termini economici si è già conclusa. Pluriel Limited aveva avuto ragione sia in primo grado sia in appello. Essendo la pronuncia immediatamente esecutiva, la Lazio aveva già liquidato nel 2018 la somma dovuta, ovvero 1,6 milioni di euro. Semplicemente anche la Cassazione ci ha dato torto. La cifra è già stata saldata e contabilizzata in bilancio. L’accordo prevedeva che per ogni anno in cui i calciatore fosse stato tesserato dalla Lazio, il club avrebbe pagato una provvigione alla Pluriel Limited".