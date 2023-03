Casotti: "Lazio sfortunata, l'AZ non ha nulla in meno del Feyenoord"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto a RadioSei il giornalista di Dazn Federico Casotti grande esperto di Eredivisie ha fatto una panoramica sull'Az Alkmaar, formazione olandese contro cui la Lazio dovrà giocare gli ottavi di finale di Conference League. Ecco la sua opinione in merito alla formazione di Jansen.

AZ ALKMAAR - "Alla Lazio non è andato benissimo questo sorteggio. Trovare una squadra come l’AZ a questo punto della competizione considerando il livello medio della Conference non è proprio il massimo. È sullo stesso livello del Feyenoord che però la Roma ha trovato in finale lo scorso anno. Ha vinto in carrozza un girone non propriamente irresistibile. In questo momento è in grande forma e si sta giocando il titolo in patria. Servirà la Lazio di Napoli per fare bene contro questa squadra. I punti di forza e di debolezza sono un po’ quelli classici delle squadre olandesi. Giocano senza fare troppi calcoli".

SINGOLI - "Hanno una buona attitudine offensive con un 4-3-3 abbastanza classico in cui spicca il greco Pavlidis che è cresciuto molto nelle ultime stagioni. Poi c’è Odgaard che ha giocato nella Primavera dell’Inter e nel Sassuolo dove però non ha ben impressionato. Non ha particolari stelle ed è a tratti un po’ zemaniana. Basti pensare che qualche settimana fa ha pareggiato una partita per 5-5 in campionato. Kerkez era passato dalla Primavera del Milan e quindi conosce già il calcio italiano. L’Eredivisie sta diventando un campionato di passaggio che completa la formazione. Anche alcuni italiani sono passati dalle giovanili al massimo campionato olandese dove si può fare la giusta esperienza per poi tornare in Italia con maggiore sicurezza.

AMBIENTE - "È un bello stadio costruito di recente circa 15 anni fa quando vinse il suo secondo titolo con Van Gaal alla guida. È un ambiente caldo, sentito, raccolto ma non come quello del Feyenoord. È un po’ l’orgoglio cittadino, il pubblico è molto legato alla squadra, ma il tutto in un contesto di piena civiltà".

CONFERENCE LEAGUE - "L’Az è una potenziale outsider della Conference. Mi piacerebbe vedere una finale Lazio-Fiorentina, ma ci sono anche il Villarreal e West Ham e non bisogna tralasciare il Nizza".