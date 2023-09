Cassano, che attacco ad Inzaghi: "Non merita complimenti!"

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Nel corso dell'ultima diretta Twitch della BoboTv, Antonio Cassano ha parlato anche dell'Inter, capolista della Serie A con il Milan: "Le tre vittorie non mi stupiscono: l'Inter gioca un calcio cinico, non soffre. E questo mi fa arrabbiare: hai buttato via lo Scudetto per due anni. Due anni fa erano ancora più forti. Quest'anno ha un solo obbligo: vincere lo Scudetto. È l'assoluta favorita in Serie A".

L'ex fantasista ha poi fatto una considerazione su Simone Inzaghi: "Sta mettendo la squadra in condizione di fare quello che è in grado di fare, non bisogna fargli molti complimenti. Anzi, ha dato qualcosa in meno negli anni precedenti, perché non ha vinto il campionato".

