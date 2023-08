Cassano duro su Guendouzi: "Un arruffone, ha poca qualità. Non l'ho capita..."

TUTTOmercatoWEB.com

Matteo Guendouzi alla Lazio, affare fatto con il Marsiglia. Nelle prossime ore il centrocampista è atteso nella capitale per le visite mediche e la firma sul contratto. Non tutti però sono entusiasti di questo colpo in entrata biancoceleste. Antonio Casanno, come al solito senza peli sulla lingua, ha espresso così le sue perplessità alla Bobo Tv: "La Lazio deve fare qualcosa, ma Lotito vuole tenere i conti in regola. Guendouzi è una mezzala, ma è un po’ arruffone. Fa pochi gol e ha poca qualità. Non ho capito se vuole metterlo davanti alla difesa, ma ha già Rovella e Cataldi. Diciotto milioni dal Marsiglia… non mi piace. Non mi fa impazzire. Poca roba. Non è un metronomo e non è uno che fa girare la squadra. È una mezzala, forse uno alla Allan che va a pressare tutti. Ha pochi gol, pochi inserimenti e poca qualità. Non ho capito questa scelta. Hai preso Kamada che è più pulito. Un po’ di soldi li ha spesi: Castellanos, Guendouzi, Pellegrini che non lo fa giocare. È un gran casino. Se fai male si complica anche la permanenza".