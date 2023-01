Cassano duro sulla Juventus: "Tornata? Sì a fare schifo..."

TUTTOmercatoWEB.com

Antonio Cassano è tornato a parlare e come sempre le sue dichiarazioni sono sopra le righe. L'ex calciatore, ospite della Bobo TV, ha infatti detto la sua sulla Juventus: "Allegri dice un passo per volta per l’obiettivo minimo del quarto posto, ma è una bugia che mi fa schifo ascoltare. Lui stesso disse che bisogna tentare di vincere lo Scudetto e la realtà è che sulla carta la Juve e l’Inter sono le più forti del campionato. La fame, l’aggressività, me ne sbatto… se sono una piccola mi sta pure bene, ma al 44’ in casa hai il 31% di possesso contro l’Udinese. Ovviamente tutti i giornalisti e gli ex e gli amici dicono è tornata, ma è tornata a fare cosa? Schifo? Potrà pure vincere tutto, ma esclusa la gara con la Lazio ha fatto schifo, con la Cremonese che ha tutti giocatori di B meritava di perdere! All’ultimo tiro il portiere fa una cagata e vince".