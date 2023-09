Cassano: "Lazio fuori dalla Champions. Guendouzi non è Paredes"

Antonio Cassano sulla Lazio. Nel corso dell'ultima puntata della Bobo Tv, in seguito alla vittoria al Maradona, l'ex fantasista di Inter, Milan e Real Madrid ha detto sulla squadra di Sarri: "La Lazio nelle prime due non mi è piaciuta, ma loro lavorano bene. L'anno scorso hanno fatto un qualcosa di stratosferico, quest'anno Sarri si è preso la briga di far mercato ed è andato via Tare. Sarri farà un gran lavoro, ma ho seri dubbi sul fatto che possa arrivare nelle prime quattro. Immobile ha qualche difficoltà e ha una certa età, gli manca tanto Milinkovic e hanno solo Luis Alberto che è la luce. Dovevano prendere un mediano e invece gioca e giocherà Cataldi perché Rovella è un giocatore da zero a zero. Guendouzi è uno da guerra, non come Paredes. Sabato andavano sempre in porta, il lavoro di Sarri porterà in una strada positiva, ma non hanno la rosa per affrontare due competizioni".