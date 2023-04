Cassano - Mourinho, l'ennesimo round: "Fa cagare. Ha solo c**o!"

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, INCREDIBILE IMMOBILE! FA LE PROVE IN GRUPPO FORMELLO - No, non è possibile! Invece sì: è proprio lui. Scarpini arancioni, braccio e mano fasciati, un evidente cerotto all’altezza dello stinco. Incredibile Immobile, è in campo coi compagni e svolge in gruppo le prove della... FORMELLO - No, non è possibile! Invece sì: è proprio lui. Scarpini arancioni, braccio e mano fasciati, un evidente cerotto all’altezza dello stinco. Incredibile Immobile, è in campo coi compagni e svolge in gruppo le prove della... WEBTV LAZIO, IMMOBILE È TORNATO GIÀ IN GOL: "NULLA PUÒ FERMARE UN RE" - VIDEO Inarrestabile. Non è bastato il trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI costola. Ciro Immobile non si ferma davanti a niente tanto che oggi è tornato in campo ad allenarsi, e non proprio in maniera blanda. Prima una corsa... Inarrestabile. Non è bastato il trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI costola. Ciro Immobile non si ferma davanti a niente tanto che oggi è tornato in campo ad allenarsi, e non proprio in maniera blanda. Prima una corsa... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO, URIBE APRE ALLA LAZIO: ENTRO MAGGIO LA DECISIONE SUL COLOMBIANO Mese decisivo il prossimo per capire il futuro di Matheus Uribe. Il calciatore ha deciso: lascerà il Porto a fine stagione liberandosi a zero. Le squadre sulle sua tracce non mancano: dal Fulham all'Atletico Madrid, pronto a offrire al calciatore un... Mese decisivo il prossimo per capire il futuro di Matheus Uribe. Il calciatore ha deciso: lascerà il Porto a fine stagione liberandosi a zero. Le squadre sulle sua tracce non mancano: dal Fulham all'Atletico Madrid, pronto a offrire al calciatore un...