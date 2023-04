Cassano pazzo per Sarri: "Il suo un grande calcio fatto di idee". E su Mourinho...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Antonio Cassano è tornato a parlare di Sarri e Mourinho. L'ex calciatore, riporta la rassegna stampa di Radiosei, non ha nascosto la propria stima nei confronti del tecnico della Lazio, attaccando ancora quello della Roma. Sul primo: "Propone un grande calcio, fatto di idee. Sarri, al contrario di Mourinho, ha valorizzato i suoi: da Provedel a Romagnoli, da Casale a Zaccagni. Dietro ha Hysaj e Marusic non Roberto Carlos e Cafu. Immobile quest’anno non c’è stato quasi mai e non ha un vice. Ha anche grandi giocatori come Milinkovic e Luis Alberto, che è riuscito ad inserire nel suo gioco, però lui ha dato continuità ad Anderson e sfrutta ancora Pedro. Se Mourinho si gira in panchina ha l’imbarazzo della scelta, Sarri ha 13 giocatori in tutto". Sul portoghese, infine, ha ripetuto il concetto già espresso: "Deve capire che finché le sue squadre giocheranno così male, troverà sempre almeno una persona a dirglielo: io. Ha vinto tanto? Non me ne frega niente. Vale per lui come per Allegri. Con i giocatori forti che hanno fanno vedere un calcio osceno. Hai le coppe in bacheca? E allora? Se le loro squadre giocano di m... io lo dico e non mi nascondo".

