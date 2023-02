Castàn: "26 maggio? Come abbiamo fatto a perdere! Ho buttato la medaglia"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In una lunga intervista rilasciata alla redazione del sito Cronache di Spogliatoio, l'ex romanista Leandro Castàn ha raccontato alcuni periodi e momenti più importanti e significativi della sua vita, tornando anche su quel 26 maggio del 2013 che mai verrà dimenticato su entrambe le sponde del Tevere:

"Ancora oggi non ho capito perché abbiamo perso quella finale di Coppa Italia. Non avevamo una squadra fortissima, ma loro erano peggio di noi. Io arrivavo da due anni con 2 titoli. Per me era chiaro che avrei vinto anche quella finale. Non è che giocammo male, non giocammo proprio. Ricordo che nello spogliatoio nessuno parlava. Io ho buttato la medaglia del 2° posto. Una stupidaggine. Se tornassi indietro, non lo rifarei, ma ero davvero troppo incazzato".