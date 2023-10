Castellanos, Brunati: "Prima della Lazio lo voleva un altro club di Serie A..."

TUTTOmercatoWEB.com

L'arrivo alla Lazio è stato il grande salto nella carriera di Castellanos, l'occasione per confermarsi anche ad alti livelli e, probabilmente, la scelta giusta nel momento più adatto della sua carriera. In effetti, qualche anno fa, il 'Taty' aveva già avuto l'occasione di approdare in Europa e, più dettagliatamente, in Serie A. Secondo quanto racconta, ai microfoni di gianlucadimarzio.com, il d.s. del Montevideo Torque, German Brunati, quando militava nel New York City su di lui si era concretizzato l'interesse di alcuni club argentini ed europei, tra questi Fiorentina: "Lo volevano gli argentini dell’Independiente e i danesi del Brondby. Poi negli anni in MLS lo avevano cercato il River Plate e la Fiorentina. Sono stato a vederlo al Girona e mi ha regalato la sua maglia".