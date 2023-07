Castellanos e quel poker al Real: quando El Taty fece impazzire Borghi - VIDEO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

A Villa San Sebastiano è in corso un incontro con Taty Castellanos. L'attaccante argentino, di proprietà del New York City, è reduce da un'ottima annata in prestito al Girona in cui è stato artefice di 14 gol in 35 partite. Ad aver attirato su di lui l'attenzione di tutto il mondo è, però, in particolar modo la prestazione messa in scena lo scorso 25 aprile, quando allo Stadio Montilivi, è stato artefice di tutti e quattro i gol che hanno permesso alla sua squadra di battere il Real Madrid. Una prova a dir poco superlativa, un poker che gli consente di avere un biglietto da visita invidiabile a molti. Sono pochi, infatti, i giocatori che nella storia del calcio possono vantare un record di questo tipo, Castellanos è tra loro.