Castellanos, il 'benvenuto' di Felipe Anderson e Marcos Antonio - FOTO

WEBTV LAZIO, LOTITO: "IMMOBILE IN ARABIA? AGENTE INCA**ATO E PRONTO A DENUNCIARE" Nel corso della chiacchierata tra il presidente Lotito e i tifosi della Lazio fuori dall'hotel che ospita la squadra ad Auronzo di Cadore, il tema più "caldo" è stato senza dubbio la permanenza di Ciro Immobile e l'offerta faraonica arrivata... Nel corso della chiacchierata tra il presidente Lotito e i tifosi della Lazio fuori dall'hotel che ospita la squadra ad Auronzo di Cadore, il tema più "caldo" è stato senza dubbio la permanenza di Ciro Immobile e l'offerta faraonica arrivata... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | ZAKHARYAN, NUOVI CONTATTI: ORA LE PARTI SONO PIÙ VICINE La Lazio, dopo aver salutato Milinkovic, lavora per migliorare il centrocampo di Sarri. Tra gli ultimi profili accostati, Arsen Zakharyan della Dinamo Mosca, da cui è legato da un contratto che scadrà il 30 giugno del 2024. Russo classe 2003, è una... La Lazio, dopo aver salutato Milinkovic, lavora per migliorare il centrocampo di Sarri. Tra gli ultimi profili accostati, Arsen Zakharyan della Dinamo Mosca, da cui è legato da un contratto che scadrà il 30 giugno del 2024. Russo classe 2003, è una...