Castellanos, il New York City ufficializza la cessione alla Lazio: il comunicato

Valentin Castellanos è un nuovo giocatore della Lazio. Il suo passaggio in biancoceleste è stato ufficializzato anche dal New York City tramite un comunicato ufficiale: "Il New York City Football Club (NYCFC) ha annunciato oggi di aver ceduto l'attaccante Valentín 'Taty' Castellanos alla squadra italiana della S.S. Lazio. Castellanos lascia il NYCFC per una quota di trasferimento record, una delle più alte nella storia della Major League Soccer. Il NYCFC riceverà anche una percentuale in caso di rivendita in futuro".

“Tutti sono estremamente orgogliosi di Taty per essersi guadagnato questo passaggio alla S.S. Lazio dove potrà continuare a dimostrare che giocatore speciale è. Dopo una fantastica stagione in Liga con il Girona FC lo scorso anno, Taty avrà di nuovo l'opportunità di giocare in uno dei migliori campionati del mondo mentre gareggerà anche in Champions League la prossima stagione. È una storia incredibile e siamo lieti di aver avuto un ruolo nel suo sviluppo. Dal momento in cui Taty è arrivato a New York, la sua qualità, dedizione e professionalità sono state evidenti, e non sorprende che continuerà la sua carriera ai massimi livelli in Europa. Taty è una leggenda qui al NYCFC e sarà particolarmente ricordato per le sue imprese nel 2021, con la vittoria della Scarpa d'Oro e aiutando il Club a vincere la sua prima Coppa MLS. Auguriamo tutti il meglio a Taty e siamo entusiasti di seguire il suo viaggio in Italia", queste le parole del direttore sportivo David Lee.

La società ha anche voluto salutare il calciatore anche sui social con un post: "In bocca al lupo, Taty".