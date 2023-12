Castellanos, in Argentina piovono elogi. ESPN: "PAR-TI-DA-ZO del Taty!" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio vince una partita fondamentale per il momento, per risalire in classifica e chiudere con tre punti in più il 2023. Sul tabellino le firme di Castellanos, Isaksen e Patric per il definitivo 3-1. In particolare, l'argentino ha siglato il gol del momentaneo pareggio - i gialloblù erano andati in vantaggio con Soulé - per poi confezionare un preziosissimo assist al danese per la rete del sorpasso. Tanti elogi in Italia, ma ancor di più in patria. In Argentina tutti stanno sottolineando l'ottima prova dell'ex Girona. ESPN Argentina, tanto per citare uno dei maggiori portali, ha dedicato un post Twitter al calciatore, per poi aggiungere: "Taty Castellanos ha giocato un PAR-TI-DA-ZO con la Lazio". E ancora: "Ha spaccato tutto".

¡LA ROMPIÓ TODA! Taty Castellanos jugó un PAR-TI-DA-ZO para la #Lazio, que derrotó 3-1 a #Frosinone en su casa con un gol y dos asistencias del argentino, por la última fecha de 2023 de la #SerieAxESPN🇮🇹.



➡️🇦🇷 Mati Soulé había inaugurado el marcador para la visita. pic.twitter.com/8Dr0UPmIk5 — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) December 29, 2023

TORNA ALLA HOMEPAGE