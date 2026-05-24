Castellanos in gol ma non basta: West Ham retrocesso in Championship
24.05.2026 19:31 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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La Premier League ha emesso tutti i suoi verdetti e per il West Ham è quello più amaro. Agli Hammers non è bastato il successo per 3-0 sul Leeds, con l’ex Lazio Castellanos in gol, ed evitare la retrocessione in Championship.
A salvarsi è invece il Tottenham di Roberto De Zerbi che ha battuto di misura l’Everton assicurandosi la permanenza in Premier.
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