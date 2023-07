Castellanos, l'ex tecnico: "Un lottatore nato, Lazio la squadra perfetta per lui"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Valentin Castellanos è il primo acquisto della Lazio in questa sessione di calciomercato. In attesa dell'ufficialità e dell'arrivo di El Taty nel ritiro di Auronzo di Cadore ecco le parole, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, di Domenèc Torrent, storico vice di Guardiola fra Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City che ha portato il giocatore al New York City.

"Presi Castellanos quando aveva appena 19 anni. All'epoca giocava nel Torque, in Uruguay, e io decisi di portarlo a New York. Era un esterno sinistro che amava accentrarsi e tagliare verso l'interno, ma progressivamente si è spostato nel ruolo di punta centrale, che è certamente quello in cui si trova meglio. El Taty è un lottatore nato, uno che non si arrende mai e che non dà mai per perso un pallone. Non è retorica, lo vedrete voi stessi quando inizierà a giocare con la Lazio. Castellanos è un 9 che cerca sempre di attaccare lo spazio e vi dico di più: la Lazio è la squadra ideale per esaltare le sue qualità".

LAZIO SQUADRA IDEALE - "Per mister Sarri. Nella sua Lazio Castellanos ritroverà infatti il tipo di calcio che già giocava con me e con gli altri allenatori a New York. Anche al Girona giocava con questo stile offensivo. La Lazio di Sarri è senza alcun dubbio il posto ideale per lui".

VICE O SOSTITUTO DI IMMOBILE - "Questo non sta a me dirlo, ma Castellanos ha tutte le carte in regola per fare il titolare alla Lazio. A New York ci mise un po' ad adattarsi, poi divenne il goleador della squadra. Al Girona doveva essere il vice-Stuani, invece è diventato il centravanti numero uno. È sempre andata così finora nella sua carriera".

GRANDE COLPO - "Assolutamente sì, la Lazio ha fatto un acquisto spettacolare. Castellanos alza il livello di ogni squadra in cui gioca, perché persino in allenamento dà tutto sé stesso e obbliga i compagni a stare sempre concentrati".