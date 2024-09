Castellanos: "Lazio? Sono in un buon momento. Prima del Venezia..."

Castellanos ha iniziato la sua avventura con la Selecciòn, che sarà impegnata contro Cile e Colombia nelle qualificazioni al Mondiale, lavorando agli ordini di Scaloni. L’attaccante della Lazio ha raccontato sin dal suo arrivo in patria le emozioni che sta vivendo, lo ha fatto anche via social, e anche come ha scoperto della convocazione. Le sue parole rilasciate a Sports Center: “L'ho saputo prima della partita di Venezia, Samuel mi ha chiamato e la notizia mi ha fatto molto piacere. I giocatori che ammiro? Lautaro Martínez e Julián Álvarez sono tra i migliori. Sono fiducioso, venire con la Nazionale è positivo quando si è in un buon momento con la propria squadra. Devo sfruttare al massimo questa opportunità”.

