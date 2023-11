Castellanos rinnova la sfida a Immobile: l'argentino cerca più spazio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Dopo il derby, Castellanos si è ritrovato a inseguire nuovamente, subendo la sua seconda delusione in pochi giorni. Nonostante avesse tentato l'anticipo con slancio, l'orgogliosa reazione di Immobile, il "mister 200 gol" della Lazio, ha ristabilito le gerarchie. Tuttavia, il piano di alternanza tra i due attaccanti, come spiegato dal vice di Sarri, Martusciello, rimane invariato. In una stagione intensa di impegni tra campionato, Champions League e prossimamente Coppa Italia, l'egemonia totale di Re Ciro non è più scontata.

Nel derby, è stato il capitano a guidare la squadra dall'inizio alla fine, senza la solita staffetta tra centravanti. Il debutto di Castellanos nella stracittadina è stato rimandato a causa di improvvisi cambi di piano e infortuni. L'occasione sembrava propizia durante la ripresa, ma il destino ha avuto altre idee. Con la pausa internazionale in arrivo, Castellanos dovrà mantenere alta la forma per rientrare nel duello con Immobile. La delusione dal ct Scaloni, che ha escluso il giocatore nonostante l'inclusione tra i pre-convocati per le partite con Uruguay e Brasile, aggiunge un ulteriore stimolo per il giocatore a concentrarsi sul lavoro e cercare di mettere in difficoltà Sarri in ogni occasione. La sosta rappresenterà un'opportunità per mantenere l'adrenalina alta e prepararsi per il prossimo capitolo di questo sano duello con Immobile. Riporta così il Corriere dello Sport.