Castellanos, un vero 9 per Sarri: "Mi ispiro a Haaland e Lewandowski. E il mio gioco..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Valentin "Taty" Castellanos è pronto a mettersi a disposizione di mister Maurizio Sarri. L'argentino si sottoporrà nelle prossime ore alle visite mediche, poi per lui inizierà l'avventura biancoceleste. Il primo rinforzo dell'attuale sessione di calciomercato ha il nome dell'attaccante classe '98. C'è chi l'ha seguito quando indossava la maglia del Girona - i suoi gol non sono passati inosservati - e chi sta ammirando le sue giocate nei video pubblicati sul web. Andando un po' indietro nel tempo, lui stesso ha avuto occasione di parlare delle sue caratteristiche techiche. In una vecchia intervista a Olè, aveva utilizzato queste parole per definirsi come giocatore: "Mi considero un giocatore che non smette mai di rinunciare a una palla persa. Sono molto forte nel gioco aereo. Cerco di generare molti spazi per i compagni. Il 9 moderno di oggi, i miei riferimenti sono Haaland e Lewandowski".

