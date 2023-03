Castiello Lazio Women: “Molti stanno cambiando idea sul calcio femminile”

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il capitano della Lazio femminile di calcio Antonietta Castiello intervistata dall'AGI, ha parlato dei progressi del movimento calcistico femminile dopo anni caratterizzati dallo scetticismo. Ecco cosa ha detto in merito: "Finalmente, dopo molti anni in cui il calcio era ritenuto uno sport solamente per maschi, anche quello femminile sta riscuotendo successo e interesse di pubblico. Oggi ci sono tante bambine e ragazze che praticano questo sport e c’è chi tra loro riesce a vivere giocando a calcio. Sentirmi dire che non è un gioco adatto alle donne? Purtroppo mi è capitato spesso, a partire da chi voleva che praticassi tanti altri sport tranne il calcio. Tutto questo mi ha sempre lasciato tanta tristezza, ma il fatto che i primi a ostacolarmi siano stati, più avanti, i primi a cambiare idea è stata una grandissima soddisfazione".

PROFESSIONISMO - "È entrato nella Serie A Femminile quest'anno in punta di piedi", spiega la calciatrice, "è necessario che questo discorso venga esteso anche alle altre categorie in modo tale che tutte le calciatrici abbiano le stesse tutele. In generale, comunque, tra l’interesse del pubblico e nuovi sponsor che sono giunti nel nostro mondo, abbiamo compiuto passi importanti".

LAZIO - "Ricopro il ruolo di capitano con grande orgoglio, ma è anche un ruolo di grande responsabilità. Spero di essere ogni giorno all’altezza di questo prestigioso incarico e lavoro ogni giorno per questo. Il punto di forza della nostra squadra? Ci sacrifichiamo tutte per tutte, fisicamente riusciamo a rimanere in partita fino alla fine. I difetti? A volte ci manca un po' di lucidità nella scelta finale e un po' più di cinismo sotto porta. Per quanto riguarda i prossimi obiettivi sono scaramantica, preferisco evitare di pronunciarmi. Stiamo facendo di tutto per farcela. E non molleremo fino all’ultima giornata. Ma verrà il giorno in cui bisognerà appendere gli scarpini al chiodo. Ma il mio futuro lo vedo ancora all’interno del rettangolo verde. Mi piacerebbe molto entrare a far parte di una scuola calcio per insegnare ai ragazzi e alle ragazze”.