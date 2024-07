Castrovilli, lo zio e il messaggio ai tifosi: "Non farà rimpiangere Luis Alberto"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, lo zio Nimbo ha parlato del nipote e dell'approdo alla Lazio. Ecco le sue parole: "Il talento in Gaetano si vedeva da subito, è stata una favola il suo percorso. Certo, ci sono stati degli infortuni ma Gaetano ha tanto da dare al calcio italiano. Se lui sta bene, e sta bene, ce n’è per pochi, ha già gli occhi della tigre. Io lo vedo meglio dietro le punte, giocatore che sa servire i compagni. Ragazzo molto umile che sa soffrire, la famiglia gli è stata d’aiuto e le ha dato coraggio".

"Deve avere più cattiveria in campo, dimostrare che qualcuno si è sbagliato su di lui. Siamo contentissimi che sia un giocatore della Lazio, si è avverato un sogno. Gaetano considera questa una svolta importante per la sua carriera. L’ho sentito, ed è carico, è l’ora di far vedere ciò che vale. Bisogna ringraziare il presidente Lotito della fiducia, sono sicuro che verrà ricompensata. Nazionale? Se Gaetano gioca non ci sono problemi rispetto ad una chiamata in Nazionale; sarebbe servito tantissimo a questa Nazionale. Vi saluto, forza Lazio, vedrete che andremo in Champions".

