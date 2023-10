Cataldi a Sky: "Portiamo avanti il nome della Lazio. In alcuni momenti..."

TUTTOmercatoWEB.com

Raggiunto dai microfoni di Sky Sport, Danilo Cataldi ha commentato la vittoria di questa sera contro la Fiorentina. Queste le parole del centrocampista biancoceleste: "Sicuramente una partita per noi importante, paghiamo le prime due di campionato e per tornare su avevamo bisogno di questa vittoria. Quella in Champions ci ha fermato a livello di umore, stasera abbiamo dovuto tirare fuori le unghie per portarla a casa. Cambi? Se la Lazio vuole rimanere li per tanti anni ci deve essere competitività, i giocatori devono adattarsi a questa situazione come stiamo facendo. È normale che tutti vogliamo giocare, ma le partite sono tante e c’è spazio per tutti. Portiamo avanti il nome della Lazio non di noi stessi”

"Se a livello di mentalità siamo più forti delle passate stagioni? Lo spero. È presto per dirlo, ma credo che abbiamo scavalcato lo scalino grosso di inizio anno. La società ha acquistato giocatori importanti con un appeal internazionale. Penso che ci possano dare una grande mano, siamo quasi a un terzo di campionato e penso che questa sia la strada giusta".

"Solidità difensiva? Io credo che lo scorso anno abbiamo fatto qualcosa di incredibile, quest’anno ci è mancata, nelle prime giornate, la voglia di non prendere gol. A volte fare una corsa in più per i compagni. Non parlo solo della difesa, è una questione generale di squadra. Perché a volte quando si fa l'analisi dei gol presi si parla solo della difesa, ma si difende in undici e si attacca in undici. In alcuni momenti ci manca questa voglia, poi noi sappiamo che il gol con la qualità che abbiamo riusciamo a farlo. Ci è mancato un pizzico di umiltà, che magari ci è data da un appagamento dello scorso anno. Dobbiamo ritrovarla il prima possibile, ma penso che nelle ultime due e anche stasera ci sia stata. È questo un punto di partenza per noi"

"Immobile? Ciro con noi è sempre lo stesso. È normale che un attaccante che abitua le persone a tanti gol tutto l'anno, quando poi gli manca il pane quotidiano va un po' in difficoltà. Sa la fiducia che abbiamo in lui e in qualsiasi momento può contare su di noi e noi possiao contare su di lui. Questa è la cosa importante. Io sono sicuro che lui sa la fiducia che gli diamo e presto ci ripagherà con tanti gol”.

