Cattaneo: "Derby bruttino, ma va contestualizzato. Guendouzi..." - VIDEO

Il giornalista e conduttore di Dazn Marco Cattaneo, autore con Marco Parolo del libro “Quando giochi”, ha parlato ai nostri microfoni del suo rapporto con il calciatore e della situazione attuale della Lazio. Queste le sue parole: “Parolo è un ragazzo straordinario. È un vulcano, ha tantissima energia. Quando ho pensato questo libro per aiutare i ragazzi che vogliono intraprendere la strada del calcio giocato ho capito che Marco era la persona giusta per trasmettere tutti i valori. Il Parolo scritto è ancora più esuberante e fantasioso di quello che calcava i campi da gioco. Come racconta nei vari capitoli, era un ragazzo ordinato e metodico convinto di fare questo lavoro. Noi diamo tanti consigli per tutte le circostanze, dall'infortunio all'errore dal dischetto. Tutto ruota dall'esperienza avuta alla Lazio. In un capitolo racconta di Giocondo, il cuoco di Formello, che preparava ottime crostate. Sono tanti piccoli aneddoti cose che messi insieme fanno la differenza”

Continua Cattaneo: “Marco a questa Lazio sarebbe servito tantissimo. È un tema all'interno di una difficoltà che è evidente. Lo raccontano i numeri di inizio stagione e un derby abbastanza bruttino, che però va contestualizzato. A me piacciono sia Kamada che Guendouzi. Il francese può fare molto bene in Serie A. Kamada l'anno scorso ha fatto numeri straordinari che però non sta replicando. Quando inserisci così tanti profili nuovi in una rosa così codificata c'è bisogno di tempo. Secondo Parolo il giocatore che più gli somiglia attualmente in Serie A è Davide Frattesi”.

