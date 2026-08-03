"Ce li godremo in trasferta", le parole di Gattuso sui tifosi della Lazio

Tanti i temi toccati dall’allenatore della Lazio Gattuso al termine della sfida vinta per 2-1 contro l’Ascoli.

Tra questi impossibile non parlare dei tifosi che in 3.000 hanno sostenuto la squadra: “Io l'ho già detto in conferenza stampa il primo giorno che ho messo piede a Formello. Noi abbiamo il dovere di sudare la maglia, di onorarla e dopo, non ho la presunzione di dire gli faremo cambiare idea, ma l'obiettivo è quello. Con l'atteggiamento, con la voglia, con lo spirito sappiamo che che sarà dura in casa, però in questi giorni parlo tanto alla squadra, non deve essere un alibi. Per noi è un valore aggiunto avere i tifosi però non possiamo cambiare nulla, possiamo farlo solo con l'atteggiamento, con i fatti".

"I tifosi ce li goderemo nelle 18 trasferte che avremo, faranno sicuramente il tifo come l'hanno fatto oggi e dopo speriamo di aggiustare anche questa situazione. Noi possiamo fare poco, possiamo solo lavorare e non non andare alla ricerca degli alibi. Io ho giocato contro la Lazio all'Olimpico e sinceramente i tifosi sono il 12º uomo in campo e voglio dirgli grazie anche per quello che hanno dato anche oggi. Con questo caldo sono venuti in 3.000 bisogna solo che ringraziali".

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