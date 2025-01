Cecilia Sala | I genitori chiedono il silenzio stampa: "Situazione molto preoccupante"

Il governo italiano continua a spingere per la liberazione della giornalista de Il Foglio Cecilia Sala detenuta in Iran dallo scorso 19 dicembre ma al momento da parte del governo di Teheran sembra non arrivare nessuna apertura... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > CECILIA SALA <

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossip