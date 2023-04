Ceferin: "Il futuro è il tetto salariale. Per ora abbiamo..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Ai microfoni di RMC Sport, è intervenuto il presidente della Uefa Aleksander Ceferin per presentare l'ultima idea in cantiere, quella del tetto salariale per le società europee: "In futuro dovremo seriamente pensare al tema dei tetti salariali. Se i budget raggiungono il massimo, l'equilibrio concorrenziale si fa problematico: non è un problema di proprietari, ma di valore della competizione. Se vincono solo cinque club, non ha senso. Ho già parlato con i rappresentanti della Commissione europea, stiamo cercando di fare le cose, ma questo deve essere un accordo collettivo tra ogni lega e la UEFA, perché se lo facciamo e le altre leghe non lo fanno, non ha senso. Penso che sia la cosa più importante. E sorprendentemente, tutti sono d'accordo. I grandi club, i piccoli club, i club pubblici, i miliardari, i club privati, tutti sono d'accordo".

LA SITUAZIONE ATTUALE - "Spero che venga messo in atto il prima possibile. Stiamo appena iniziando a discuterne, ma penso che sia la soluzione. Per ora, abbiamo la regola, la nuova regola dopo il 2024, che puoi spendere fino al 70% del tuo reddito per stipendi e trasferimenti. Ma non basta, perché se le tue entrate ammontano a 5 miliardi, il 70% è molto. Quindi il tetto salariale è il futuro".