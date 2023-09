Celtic, brutto colpo per Rodgers: un attaccante salterà la Champions

TUTTOmercatoWEB.com

C’è preoccupazione in casa del Celtic, la sosta per le Nazionali si è rivelata fatale per un attaccante. Liel Abada, ala destra degli scozzesi, si è infortunato durante un allenamento con la propria selezione e non ha potuto prendere parte nemmeno alle qualificazioni per il prossimo Europeo. Come riporta il Daily Record, quello che sembrava essere inizialmente uno stiramento muscolare alla coscia, in seguito a accertamenti effettuati in patria, si è rivelato qualcosa di più importante. Il ventunenne è stato rispedito in Scozia e, stando a quanto riferito dal tecnico Rodgers, ‘oggi è andato a Londra per sottoporsi a altri esami strumentali’ che possano fornire ulteriori dettagli del quadro clinico. Al momento, l’unica cosa certa è che l’israeliano sarà costretto a un lungo stop: tra i quattro e cinque mesi e di conseguenza salterà tutta la fase a gironi della Champions League. “Siamo molto dispiaciuti” ha concluso l’allenatore, che dovrà rinunciare a un giocatore molto importante.

