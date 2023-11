Celtic, Carter-Vickers: "Dobbiamo migliorare. In Champions..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Il difensore del Celtic Cameron Carter-Vickers ha detto la sua sul momento della sua squadra in campionato, soffermandosi poi anche sul percorso in Champions League. Gli scozzesi ancora non hanno vinto una partita e domani sera affronteranno la Lazio all'Olimpico. Ecco le sue parole riportate dal Daily Record: “La corsa al titolo è sempre stata aperta, non finisce mai a novembre. C'è ancora più di mezza stagione da giocare. Non penso che si possa mai dire, con dieci o dodici punti di vantaggio – o otto come siamo adesso – che la vittoria del campionato fosse al sicuro. La corsa al titolo è sempre aperta fino alla fine. Questo è il modo in cui la vediamo e il modo in cui l'abbiamo approcciata nelle ultime due stagioni".

“La Champions League? Ci sono margini sottili con le altre squadre. Quando giochi contro giocatori di qualità, soprattutto in termini di attaccanti, se gli dai una mezza possibilità, la sfruttano. Non hai poi così tante occasioni nitide e quando ne hai una devi sfruttarla. È proprio su quel pizzico di qualità in più a quel livello su cui dobbiamo migliorare ancora”.