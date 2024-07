Celtic, Hatate torna sulla Lazio: "Mi hanno sorpreso, ecco perché"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attaccante del Celtic Reo Hatate è tornato a parlare della Lazio dopo il doppio match di Champions League andato in scena lo scorso anno ai gironi. In particolare si è detto molto sorpreso dalla forza e dall'abilità di alcuni giocatori, e che nel complesso è stato molto interessante affrontare i biancocelesti. Queste le sue dichiarazioni a Ryohie Hayashi’s Football Seminar: "Champions League? Abbiamo avuto le nostre occasioni, il risultato sarebbe stato diverso se fossimo stati in grado di giocare in modo diverso. Quando abbiamo giocato contro la Lazio, il nostro allenatore aveva organizzato bene la squadra ed è stato interessante affrontarli. Ma ciò che ho percepito più di tutti è stata la forza fisica dei singoli giocatori. Ho davvero sentito che quelli che giocano nei maggiori cinque campionati europei hanno un alto livello di qualità e abilità fisiche e la Champions League è stata l'unica volta in cui ho potuto davvero vederlo da vicino".