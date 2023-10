Celtic, la Uefa mette sotto indagine i tifosi dopo la Lazio: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oltre il danno, anche la beffa. Dopo la sconfitta subita contro la Lazio, arrivata negli istanti finali del match, ora i tifosi del Celtic rischiano anche delle sanzioni da parte della Uefa. Secondo quanto riporta il Daily Record, ad aver attirato l'attenzione del più importante organo calcistico europeo, sarebbero stati i numerosi fumogeni accesi durante la partita di Champions e lo striscione esposto sugli spalti prima del fischio d'inizio da parte dei tifosi scozzesi. Nei prossimi giorni verranno portate avanti delle indagini che potrebbero concludersi con una multa ai danni della società o, in casi più gravi, la squalifica del settore. Non si tratta, comunque, della prima volta che i sostenitori del Celtic vengono puniti per la loro esposizione politica, e non solo. Già nel 2019 i campioni della Scottish League erano stato multati di 12.901 sterline per aver esposto degli striscioni durante la partita casalinga contro i biancocelesti. Più recentemente, invece, la sanzione era salita a 23.000 sterline per l'uso di materiale pirotecnico durante la partita contro il Feyenoord.