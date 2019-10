Celtic - Lazio, Adani: "I vecchi devono trascinare i nuovi. Vavro farà meglio"

Nel pre-partita di Celtic - Lazio è intervenuto anche Daniele Adani, opinionista di Sky Sport. Ecco le sue parole: "Milinkovic ha grandi qualità, sente che può indirizzare le partite con il suo talento. Solo la mancanza di continuità, le distrazioni, possono fermarlo. È questo il salto di qualità che deve fare, così come la Lazio. È una squadra forte, di pensiero. Sa mandare fuori giri gli avversari, deve farlo anche stasera. La squadra di Inzaghi è omogenea. Ha giocatori forti fisicamente, e oggi servono. Come Vavro, che si troverà meglio da centrale. Poi ha velocità sugli esterni, equilibrio ed esperienza in mezzo al campo. E ha la tecnica per fare male agli avversari". Infine, Adani sottolinea l'importanza dei senatori: "La Lazio è forte, Inzaghi sa che può affidarsi ai suoi ragazzi. I vecchi devono trascinare i nuovi acquisti, che non vuol dire solo saper rimontare ma anche dare stabilità al gruppo".