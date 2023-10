Celtic - Lazio, Di Canio su Sarri: "Quando si lamenta così non mi piace per nulla"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dall'inizio di Celtic - Lazio, Paolo Di Canio s'è espresso sulla sfida e, in particolare, su Maurizio Sarri. Ecco le sue parole: "Le condizioni sono uguali per tutti, è bravissimo nel far giocare la squadra. Ma quando fa queste uscite… È una sorta di autodifesa. L’anno scorso ha overperformato, quest’anno è al di sotto. Quando Sarri si lamenta così non mi piace per nulla. Non puoi arrabbiarti solo quando le cose non vanno bene".

