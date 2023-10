Celtic - Lazio, disponibile "The Movie": Pedro l'uomo copertina - VIDEO

Nelle ultime ore non si fa altro che parlare del gol di Pedro al 95', in un'altra partita di Champions League, dopo lo stesso verdetto siglato da Ivan Provedel. La Lazio, rimanendo in partita, è riuscita a siglare il 2-1 finale con lo spagnolo, dopo la rete di Vecino che aveva regalato il pareggio momentaneo contro il Celtic. Sì perché, la rete di Palma, poi annullata, avrebbe potuto far spezzare in due l'animo feroce della Lazio. Invece, Pedro, entrato dalla panchina, ha stabilito come sarebbero dovute terminare le cose in campo, decidendo un risultato provvidenziale. Per questo, la società ha voluto continuare la festa con il noto "The Movie" della partita, rilasciato solo a pagamento. CLICCA QUI PER VEDERLO