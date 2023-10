Celtic-Lazio, è la svolta: ora le trasferte europee non sono più un incubo

La vittoria in terra scozzese contro il Celtic, oltre a regalare punti e risollevare gli animi, ha permesso alla Lazio di interrompere il trend negativo ottenuto nelle trasferte europee negli ultimi sette anni. Ora queste non sono più un tabù. L’ultima, quella più recente e anche abbastanza dolorosa, risale alla stagione scorsa: AZ Alkmaar-Lazio 2 a 1 in Conference League che ha interrotto prematuramente e bruscamente il cammino dei biancocelesti nella coppa. In totale sono 13 su 22 le gare perse fuori casa, prendendo in considerazione tutte e tre le competizioni, dall’annata 2017/18 fino a quella attuale. La partita di ieri è stata quella della svolta, arrivata in un momento delicatissimo per la squadra di Sarri, e del riscatto per il conto in sospeso con i biancoverdi, ora pareggiato. La speranza è che sia un punto da cui ripartire anche per il campionato. L'ultimo successo europeo in trasferta era datato fine 2021 con il 3-0 ottenuto sul campo della Lokomotiv Mosca. Un successo in Europa League in un contesto completamente diverso e non paragonabile a una vittoria in Champions League. I numeri sono ancora negativi con appena 3 vittorie, 6 pareggi e 13 ko nelle ultime 22 trasferte europee, ma la speranza è che si sia invertita la tendenza per risalire la china.

