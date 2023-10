Celtic-Lazio | Il walkaround dei biancocelesti: ora la battaglia! FOTO&VIDEO

Fonte: dai nostri inviati Alessandro Zappulla e Daniele Rocca

GLASGOW - Terre di lotte e di conquiste. Terre di battagle e di coraggio. Terre di cuori impavidi e tiranni da scacciare. Al Celtic Park nel peggior momento del percorso sarrista, la Lazio è chiamata alla battaglia. Una sfida di testa, ma soprattutto di cuore. Contro The Bhoys di Rodgers il confronto si misurerá centimetro dopo centimetro. Per la Lazio è obbligatorio fare risultato e gettarsi alle spalle il periodo no. Una dolce apnea nei mari della Champions per stemperare i bollori di un campionato sinora indigesto. Nei giorni dei malumori, delle dichiarazioni maldestre, del clima teso e della serenità vacante, Immobile e compagni cercheranno di raddrizzare la barra. Un capannello sul biliardo verde del Celtic Park che scambia idee e considerazioni. Zaccagni, mostra a Felipe gli spalti. L'eco dei 60mila ancora distante può emozionare, ma per i cuori forti sarà solo carica. "Braveheart!!" dunque! Cuori impavidi. Domani sulle note di "Zadok the Priest", quel pallone che sventola a metà campo sarà un richiamo che non ammetterà tentennamenti. > CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL WALKAROUND O SCORRI A FINE ARTICOLO <