Celtic - Lazio, Rodgers: "Che delusione per il gol finale, eravamo in controllo"

Al termine del match, il tecnico del Celtic, Brendan Rodgers, si è presentato in conferenza stampa per analizzare la sfida contro la Lazio: "Grande delusione, avremmo meritato di più. Avevamo iniziato bene la partita, siamo andati in vantaggio. Nel secondo tempo eravamo in controllo del match, peccato per il gol annullato in fuorigioco. Delusione totale per il gol nel finale, queste partite quando non si possono vincere bisognerebbe non perderle. Però i giocatori hanno dato tutto, non gli posso rimproverare nulla. Qual è stata la lezione più grande? Avevamo davanti giocatori di grande qualità e bisognava essere più sicuri in determinate situazioni".

SUL GOL DI PEDRO - "Dal nostro punto di vista era un gol evitabile. È stato un bel cross e un grande colpo di testa di Pedro, non avremmo dovuto concedere tutto quello spazio, per noi è stata una durissima lezione".