Celtic-Lazio, Sarri a Sky: "Siamo stati premiati. Ai ragazzi ho detto..."

Si è conclusa con una vittoria la sfida tra Celtic e Lazio in terra scozzese. Al termine del match, per analizzare la prestazione dei biancocelesti, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Sarri: “Partita come avevamo previsto anche ieri, di alta intensità. Loro non sono una squadra anglosassone, hanno rapidità, intensità, dinamismo e tecnica in velocità. Abbiamo fatto un gran primo tempo penso, all’inizio del secondo c'era anche la possibilità di andare in vantaggio. Poi abbiamo avuto anche un periodo di sofferenza, ma questa volta siamo stati più caratteriali nel cercare di rimanere dentro e quando succede questo di solito si viene premiati"

"Risposte? Io anche prima della partita gli ho detto: 'Non ascoltate nessuno perché siamo vicini, ci manca poco per essere competitivi" È purtroppo quel poco è la differenza tra vincere e perdero, però è poco e si può colmare. Spero che la partita di questa sera dia una botta di fiducia e coraggio. Spero possa innescare un periodo positivo"

"Europa che dà più stimoli e euforia rispetto al campionato in cui c'è apagamento? È un rischio che ci può stare, anche di questo ne abbiamo parlato a lungo. Tra quelli dello scorso anno, ce ne sono alcuni che stanno rendendo di meno rispetto all'anno scorso, ci può essere inconsciamente una sorta di appagamento. Questa competizione è talmente bella e importante da giocare che magari gli scatena certi meccanismi mentali"

"Terzetto a centrocampo con Kamada-Vecino-Luis Alberto, dà maggiori equilibri e garanzie? Per caratteristiche ci può stare, ma bisogna entrare nell’ordine di idee che giocando ogni tre giorni noi abbiamo anche altre soluzioni. Nell'azione al 95' in cui abbiamo segnato, sono entrati dentro Taty, Guendouzi e Pedro. Bisogna cercare di sfruttare anche le soluzioni, in questa stagione infatti stiamo facendo molti più cambi"

"Nuovi acquisti? Giocando con questi ritmi è chiaro che tanti arrivano al 70’ in difficoltà. C’erano due tre che avevano giocato tantissimo nelle ultime sette partite e volevo anche preservarli per la prossima partita".

