Celtic, Rodgerds perde pezzi: un titolare salterà la Lazio per squalifica

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutte notizie in casa Celtic. La squadra scozzese, attualmente in campo contro l'Atlético Madrid e momentaneamente sotto di una rete, è rimasta in dieci uomini per l'espulsione diretta di Maeda. L'attaccante giapponese, di conseguenza, salterà la prossima partita di Champions League contro la Lazio. Brutte notizie per Rodgers che non solo dovrà continuare la sfida di oggi con un uomo in meno, ma sarà anche costretto a rinunicare a un titolare nella sfida dell'Olimpico.