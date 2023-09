Celtic, Rodgers: "Champions? Il girone ci dà possibilità, ma le avversarie..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Celtic, nella fase a gironi di Champions League, ha pescato la Lazio oltre all'Atletico Madrid e al Feyenoord. Si prospettano delle sfide interessanti e il tecnico degli scozzesi, nel corso della sua intervista concessa a TalkSport, ha già avvisato le rivali: "Puntiamo a essere competitivi". Brendan Rodgers ha poi espresso le sue aspettative soffermandosi in particolare sulle emozioni che proveranno i tifosi: "La sfida calcistica della Champions League è enorme, ma è fantastica per i tifosi. Andranno in città fantastiche. Andranno in massa, ma sarà fantastico. Sarà sempre una sfida per le squadre scozzesi. Conosciamo i numeri e l'aspetto economico delle squadre e dei campionati più forti, Quello che si vuole fare è dimostrare ai propri tifosi di essere competitivi e di poter competere. Questo è il nostro obiettivo. Il girone ci dà una possibilità di lottare, ma non c'è dubbio che le squadre che vi partecipano sono ottime formazioni".

