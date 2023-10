Celtic, Rodgers: "Contro la Lazio dobbiamo avere coraggio!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio è volata a Glasgow dove affronterà il Celtic nella seconda giornata del girone di Champions League. In conferenza stampa, al fianco del capitano Callum McGregor, ha parlato l'allenatore degli scozzesi Brendan Rodgers: "Sono stato su questa panchina in passato e avendo vissuto le notti della Champions League, ovviamente non vedo l'ora che arrivi la partita. È una sfida che porta a questo stadio una grande emozione, e ovviamente vogliamo poi portare quell’emozione in campo e trascorrere una grande serata europea. Vogliamo ottenere il risultato, quindi è quello che siamo determinati a portare in partita domani. Ed è la nostra prima partita in casa in questa stagione e saranno davvero importanti per noi le partite casalinghe, quindi vogliamo iniziare bene".

Sensazioni dopo la prima partita a Rotterdam: "La mia è una sensazione davvero speciale. Questa è stata una componente importante per il mio ritorno al Celtic, perché hai la possibilità di qualificarti per il calcio europeo. La Champions League è il palcoscenico più importante che si possa raggiungere nel calcio per club in Europa, quindi come ho detto, spero che usciremo con un buon risultato visto che non c'è stato un ottimo esordio nella prima partita. Ho comunque visto aspetti di cui ero soddisfatto della squadra, ma venire qui e giocare questa partita è sempre speciale e, come ho detto, è provare quell'emozione dal tifo che scende dalle tribune fino al campo. Dal fischio d'inizio dobbiamo mettere la quinta marcia e cercare di dare il massimo. Sappiamo che a questo livello, squadre come noi, devono essere al 100%. Nella mia squadra vedo una forza mentale che cresce continuamente con i nuovi giocatori che iniziano a capirlo. Penso che nella nostra ultima partita di campionato abbiamo dimostrato quello che abbiamo, ovvero un vero spirito competitivo e, qualunque sia il momento della partita, andremo all'attacco".

Sul coraggio che deve avere il Celtic: "Chiaramente non perdere nessun giocatore per espulsione aiuta a questo livello. Ma ci sono molti aspetti della prima ora che mi sono davvero piaciuti. Siamo stati sfortunati a perdere i giocatori, ho pensato, durante la partita. Ma nello svolgimento generale del gioco sono rimasto soddisfatto. Penso che la ricetta per noi domani, soprattutto a questi livelli, sia il coraggio. Devi essere coraggioso, devi avere quel coraggio e quella convinzione per giocare come vuoi giocare. Non ho dubbi che i miei giocatori dal fischio d'inizio saranno pronti a dare il massimo alla partita. E se possiamo andare a giocare con quella convinzione e quel coraggio, allora abbiamo grandi possibilità di ottenere un ottimo risultato".