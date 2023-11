Celtic, Rodgers risentito: "Meritavamo di più. I cinici diranno che..."

Alla vigilia del match contro l’Atletico Madrid, Brendan Rodgers è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla situazione del Celtic nel girone. Il tecnico degli scozzesi ha mostrato rammarico e un pizzico di rabbia per i punti persi nelle sfide precedenti, inclusa quella contro la Lazio. In merito, ha affermato: “Non c'è dubbio, non siamo stupidi, sappiamo che questa è una partita in cui vogliamo ottenere un risultato positivo da portare nelle ultime due partite. I cinici probabilmente ci diranno che abbiamo solo un punto, ma per un club e una squadra come noi si tratta di migliorare il livello di fiducia, e questo avverrà attraverso le prestazioni. Forse non abbiamo ottenuto i risultati e i punti in classifica che meritavamo, soprattutto nelle ultime due partite, ma siamo molto soddisfatti del livello delle prestazioni. Penso che abbiamo giocato bene nelle tre partite. Con il passare del tempo, il livello delle prestazioni è stato migliore”

“Non abbiamo avuto le pause che avremmo voluto dalle partite, ma in termini di prestazioni, in particolare nell'ultima partita, siamo stati molto, molto bravi. Speriamo che nelle prossime tre partite del girone riusciremo a ottenere quello che ci meritiamo. Il nostro livello è migliorato sempre di più, la nostra fiducia è aumentata e speriamo di poterla trasformare in punti. Ma non ci facciamo illusioni, siamo consapevoli di venire in uno stadio fantastico contro un'ottima squadra, ma siamo davvero entusiasti di questa sfida".

