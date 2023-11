Celtic, Rodgers senza attaccanti contro la Lazio: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio non è l'unica a dover fare i conti con infortuni e squalifiche, anche il Celtic, rivale nella partita di domani, non se la sta passando benissimo. Soprattutto per quel che riguarda il fronte offensivo, l'allenatore Brendan Rodgers sarà costretto a correre ai ripari a causa delle molteplici assenze. L'infortunio datato settembre di Abada e le squalifiche di Palma (contro l'Atletico Madrid ha ricevuto la terza ammonizione) e Maeda (quest'ultimo anche infortunato) costringono il tecnico a dover trovare delle soluzioni in attacco che non facciano sentire l'assenza di pedine fondamentali nel proprio scacchiere. In questo senso sono molto probabili la presenze dal primo minuto di Hyun-Jun, schierato al posto di Maeda nella partita contro il Motherwall, e di una tra Tilio e Johnston, entrambi subentrati in campionato, a supportare l'unica punta (e titolare inamovibile) Furuhashi.