Cesar: “Sto vedendo una Lazio deludente. Immobile non...”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Al fischio finale della gara tra vecchie glorie di Inter e Juventus, l'ex calciatore della Lazio Cesar Aparecido ha detto la sua sull'attuale momento del suo ex club, analizzando nel dettaglio la rosa biancoceleste. Queste le sue parole. “Sto vedendo una Lazio deludente, soprattutto dopo il campionato fatto l'anno scorso. Non ci sono i cambi, Immobile non gira più come prima, Pedro è in un momento ormai cruciale della sua carriera. Sarri non allena una rosa ampia e diventa quindi difficile mantenere certi livelli di rendimento. Inoltre, sono andati via dei calciatori importanti e i sostituti non sono all'altezza”. Riporta così TuttoMercatoWeb.