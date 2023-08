Champions, Calamai: "Ecco chi rischia grosso. La nuova formula..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il mercato è ancora aperto, le società hanno a disposizione altro tempo per poter portare rinforzi in vista della stagione. In base a questo, ciascun club determinerà gli obiettivi da raggiungere e tra questi, c’è sicuramente la Champions. La massima competizione europea è tra le aspirazioni più grandi, ma secondo Luca Calamai potrebbe essere a rischio per alcuni. Queste le sue considerazioni: “Se la Roma sbaglia il centravanti non va in Champions. La nuova formula della Champions creerà una spaccatura enorme tra chi partecipa e chi non entra. Le società ora hanno il dovere di investire, perché la Champions farà la differenza per il futuro. Bisogna fare il massimo per entrare in Champions League, saranno soldi veri e rappresenteranno uno status differente".

